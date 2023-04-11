В Находке сформируют «Бессмертный полк» ко Дню Победы

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в Находке 9 мая. Торжественный митинг пройдет на Центральной площади и будет посвящен 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

К участию приглашаются все, кто помнит и чтит своих родственников — ветеранов армии или флота, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, детей войны. На площадь нужно взять штендер с портретом родственника. Также жители города могут пройти в строю с обычной фотографией любого размера, пишет ИА NakhodkaMedia.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Курской области отказались от проведения парада в День Победы 9 мая в областном центре из соображений безопасности. При этом формат проведения общественной акции «Бессмертный полк» еще не определен, информация об этом будет опубликована позже.