Центробанк рекомендовал для банков правила обработки «цифровых отпечатков»

Центробанк (ЦБ) РФ опубликовал стандарт про обеспечение безопасности финансовых сервисов с использованием технологии «цифровых отпечатков» устройств, сообщил «Известиям» регулятор 11 апреля. Как уточняется, за счет стандартизации алгоритма сбора соответствующей информации финансовые институты смогут эффективнее противодействовать операциям без согласия клиентов.

Стандарт устанавливает для банков единые правила формирования, хранения, применения «цифровых отпечатков» устройств — набора параметров, позволяющих однозначно идентифицировать устройство пользователя, с помощью которого совершаются банковские и другие финансовые операции, объяснили в ЦБ.

«За счет стандартизации алгоритма сбора цифровых отпечатков устройств финансовые институты смогут эффективнее противодействовать операциям без согласия клиентов. Это позволит им заблаговременно определять устройства и злоумышленников, выявленных ранее при осуществлении подозрительных операций и приостанавливать их совершение в будущем», — заключили в ЦБ.

7 апреля сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в кредитных организациях, зафиксирована новая схема работы злоумышленников с банковскими клиентами. В начале мошенники используют стандартные методы, чтобы получить доступ к личному кабинету пользователя, после чего корректируют установленные лимиты на операции, чтобы в дальнейшем вывести более крупную сумму на счета дроперов (подставных лиц, которые мошенники используют в схемах по выводу денег. — Ред.).

4 апреля стало известно, что мошенники стали чаще пользоваться схемой с «блокировкой» онлайн-банков. Они выманивают у клиентов банков доступ к учетным записям якобы для восстановления, а по факту берут на них кредит.