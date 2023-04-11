Песков ответил на вопрос о регулировании искусственного интеллекта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 11 апреля, подчеркнул, что важно не принимать решения, которые бы сдерживали развитие искусственного интеллекта (ИИ).

«Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни и деятельности человека. Это норма. Соответственно, так или иначе, по мере того, как будет расширяться использование искусственного интеллекта, потребуется регулирование и этой сферы тоже», — заявил пресс-секретарь президента России.

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