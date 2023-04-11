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СМИ узнали о желании Елизаветы II отправить принца Уильяма в Афганистан

Daily mail: королева Елизавета II хотела, чтобы принц Ульям служил в Афганистане
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Фото: Global Look Press/i-Images/Pool
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Королева Великобритании Елизавета II хотела, чтобы ее внук принц Уильям отслужил в Афганистане, так же как и его брат, принц Гарри, но монарх изменила намерения после оценки всех рисков для наследника британского престола. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил на своем сайте таблоид Daily Mail.

Возможность службы братьев в Афганистане покойная королева обсуждала с бывшим главой генерального штаба вооруженных сил генералом Майком Джексоном (2003–2006). Генерал раскрыл подробности беседы на съемках документального фильма «Настоящая корона», который выйдет в эфир британского видеосервиса ITVX 20 апреля.

По его словам, намерения монарха были очень ясны. Королева хотела, чтобы принцы исполнили свой долг.

«Но было решено, что Уильям как наследник наследника рискует слишком многим. Но для его младшего брата риск был приемлемым», — отметил он.

Уильям прошел курсы подготовки в Королевской военной академии в Сандхерсте (графство Беркшир), служил пилотом поисково-спасательного вертолета в составе 22-го авиаотряда британских ВВС на острове Англси в северном Уэльсе.

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В начале марта принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи. По его словам, принцесса Диана испытывала то же самое. В онлайн-трансляции, посвященной обсуждению его мемуаров «Запасной», он также снова рассказал об отношениях с отцом.

В январе газета The Sun со ссылкой на Пола Баррелла, дворецкого принцессы Дианы сообщила, что принца Гарри, опубликовавшего автобиографическую книгу «Запасной», в детстве обделяли едой в пользу его старшего брата Уильяма.

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