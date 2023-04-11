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В Госдуме отреагировали на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ

Депутат Хамзаев указал на двойные стандарты США после заявления Госдепа по нападениям на УПЦ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США демонстрируют политику двойных стандартов, говоря, что не знают о притеснениях Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом 11 апреля сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Таким образом он отреагировал на заявление замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, который, комментируя нападения на УПЦ, сказал, что не видел подобных сообщений и не может ничего сказать о ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, Вашингтон выступает за гуманизм, за равноправие, но с другой — старается не замечать притеснения, которые идут на Украине.

«Поэтому здесь надо понимать, что удивительного ничего нет. Это факт. Здесь Россия должна защищать в том числе свои духовные ценности. Как это можно сделать — вопрос открытый», — приводит слова Хамзаева «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Патела. Она отметила, что «так еще суметь надо», чтобы «месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления».

10 апреля Союз православных журналистов уведомил о том, что городе Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины начался штурм церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ.

6 апреля во Львове начался демонтаж деревянного Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви.

1 апреля Службой безопасности Украины наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря.

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