В Киеве предложили ограничить проведение массовых богослужений на Пасху

Киевская городская администрация призвала религиозные общины ограничить проведение массовых богослужений на Пасху. Об этом во вторник, 11 апреля, говорится в заявлении киевских властей в Telegram-канале.

Жителей призвали отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн

«Город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет», — указано в сообщении.

Также в городской администрации напомнили, что с 00:00 до 5:00 в украинской столице действует комендантский час.

В этот же день украинские СМИ со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого сообщили, что ограничения, введенные с началом спецоперации РФ, будут действовать и на Пасху. В городах к местам проведения богослужений будут стянуты экипажи полиции. Кроме того, будут созданы временные мониторинговые центры, чтобы не допустить правонарушений.

Ранее, 7 апреля, папа римский Франциск выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками.

Однако, как считает председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, киевские власти не станут идти на предложенное перемирие из-за запланированного контрнаступления.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь указал, что Москва раньше уже выдвигала подобные инициативы, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать этому режиму.

В 2023 году православные верующие будут отмечать Пасху 16 апреля.