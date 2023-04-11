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Якутянка заплатит 5 тыс. рублей за оскорбления в Сети

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Жительницу Якутии оштрафовали на 5 тыс. рублей за публичное оскорбление мужчины в общественной группе в мессенджере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 11 апреля.

Такое решение вынесла прокуратура Ленского района Якутии. Суд установил, что в женщина написала сообщение «с использованием слов и выражений, имеющих неприличную форму, унижающих честь и достоинство заявителя, являющихся оскорбительными».

Ее признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в феврале Головинский суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрическом стационаре блогершу Полину Моругину, известную под псевдонимом Полина Фейс, которая устроила фотосессию без одежды на фоне храма Пресвятой Богородицы.

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