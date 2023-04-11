Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ
Наука и техника
Российские специалисты научили смартфон читать по губам
Общество
Суд арестовал главу свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Общество
Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Происшествия
45 горняков эвакуированы после пожара в шахте «Южная» на Урале
Здоровье
Более миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Общество
За год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ
Сюжет:

Санду отметила отсутствие поддержки большинства по вступлению в НАТО

Санду: вступление Молдавии в НАТО поддерживает меньшинство граждан страны
0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время большинство граждан Молдавии не поддерживает изменение военного статуса республики и ее вступление в НАТО. Об этом 11 апреля заявила президент страны Майя Санду.

«Но сегодня, если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу смены нейтралитета нет», — сказала политик в программе În Profunzime от ProTV, сообщил портал Noi.

По словам Санду, в случае возможного вступления Молдавии в НАТО потребуется референдум, граждане смогут выразить свое мнение по вопросу о присоединении к Североатлантическому альянсу.

«Граждане должны хотеть этого, потому что это означает изменение Конституции, и это должно быть сделано через референдум», — подчеркнула она.

Секир-башкан: как пройдут выборы в самой пророссийской части Молдавии
На пост главы автономии претендуют восемь кандидатов

Накануне Санду призвала граждан страны выйти на массовый митинг в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). Молдавский лидер назвала себя инициатором проведения мероприятия и добавила, что те, кто выступает за евроинтеграцию Молдавии, должны показать всем остальным, что контролируют страну.

Митинг пройдет 21 мая на площади Великого Национального собрания.

Санду осудила оппозиционные силы Молдавии, которые уже в течение года проводят акции против вступления страны в ЕС.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Вопрос о принятии Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023