Санду отметила отсутствие поддержки большинства по вступлению в НАТО

В настоящее время большинство граждан Молдавии не поддерживает изменение военного статуса республики и ее вступление в НАТО. Об этом 11 апреля заявила президент страны Майя Санду.

«Но сегодня, если мы посмотрим на опросы, то увидим, что серьезной поддержки в пользу смены нейтралитета нет», — сказала политик в программе În Profunzime от ProTV, сообщил портал Noi.

По словам Санду, в случае возможного вступления Молдавии в НАТО потребуется референдум, граждане смогут выразить свое мнение по вопросу о присоединении к Североатлантическому альянсу.

«Граждане должны хотеть этого, потому что это означает изменение Конституции, и это должно быть сделано через референдум», — подчеркнула она.

Накануне Санду призвала граждан страны выйти на массовый митинг в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз (ЕС). Молдавский лидер назвала себя инициатором проведения мероприятия и добавила, что те, кто выступает за евроинтеграцию Молдавии, должны показать всем остальным, что контролируют страну.

Митинг пройдет 21 мая на площади Великого Национального собрания.

Санду осудила оппозиционные силы Молдавии, которые уже в течение года проводят акции против вступления страны в ЕС.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года. Вопрос о принятии Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.