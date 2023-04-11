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Летным экипажам указали учитывать извержение вулкана на Камчатке при планировании маршрутов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Левин
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Летным экипажам указали взять во внимание извержение вулкана на Камчатке при построении маршрутов и следить за сообщениями метеорологов. Об этом 11 апреля сообщила Росавиация.

«Данному выбросу вулканического пепла присвоен красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО. <…> Региональные органы ОрВД готовы оказать содействие экипажам российских и иностранных авиакомпаний в выборе альтернативных безопасных маршрутов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Росавиация контролирует вопрос осуществления полетов в этом регионе.

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Ранее в этот день вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района после выброса из вулкана Шивелуч. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах. МЧС рекомендует жителям не посещать вулканы Шивелуч и Безымянный в связи с активностью исполинов, сопровождающейся пепловыми выбросами.

В поселке Ключи Усть-Камчатского района начались работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч. По данным сейсмологов, пеплопад в этом поселке оказался самым масштабным за последние 60 лет.

Извержение уже закончилось, но улицы населенного пункта все еще покрыты толстым слоем осадков. Для расчистки пепла используется специализированная техника. Судя по кадрам с места событий, объем работ предстоит внушительный, однако закончить уборку необходимо в кратчайшие сроки. Горы пепла не только мешают нормально передвигаться, но и могут представлять угрозу здоровью людей.

В поселках Козыревск и Майское, пострадавших от пеплопада, было полностью восстановлено энергоснабжение. Несмотря на то что доступ к изоляторам поселковых линий электропередачи оказался затруднен из-за непогоды, энергетики смогли оперативно устранить все неполадки.

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