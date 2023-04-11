Все ледовые переправы закрыли в Охотском районе Хабаровского края в связи с тем, что лед становится слабее. Об этом сообщили в краевом главке МЧС во вторник, 11 апреля.

Как отмечает ИА AmurMedia, в Охотском районе нет санкционированных мест выезда на лед. При этом на учете специалистов остается девять переправ: пять в Аяно-Майском районе, три в районе имени Полины Осипенко и одна в Николаевском.

Спасатели обратили внимание, что переправы постепенно перестают работать из-за изменения характеристик ледяного покрова, появления воды и трещин на его поверхности. Поэтому автомобилистам не следует выезжать в местах уже закрытых проездов по водоемам, поскольку высок риск провала под лет. Также крайне опасно передвижение по самостоятельно пробитым колеям на реках, добавили в МЧС.

Ранее в апреле сообщалось, что мужчина провалился под лед в Хабаровском крае. Он чудом сумел самостоятельно выбраться на поверхность.