45 горняков эвакуированы после пожара в шахте «Южная» на Урале

В шахте «Южная» в городе Кушва в Свердловской области произошел пожар. Как сообщили 11 апреля в экстренных службах, площадь возгорания составила 10 кв. м.

«На глубине 240 м в шахте «Южная» произошел пожар. На поверхность выведены 45 шахтеров, пострадавших нет», — цитирует источник ТАСС.

В настоящий момент возгорание уже ликвидировано.

В Главном управлении МЧС по Свердловской области добавили, что в тушении пожара участвовали экстренные службы Кушвинского городского округа, представленные силами военизированного горноспасательного отряда.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что на шахте «Обуховская» в Ростовской области на глубине 190 м произошел пожар. Шахта располагается в 6 км от города Зверево. Была проведена эвакуация 229 человек, пострадавших не было.

До этого, 3 февраля, сообщалось, что в шахте «Заполярная-2» в Республике Коми загорелась конвейерная лента, из-за чего произошло задымление. Всех сотрудников эвакуировали на поверхность. Людей выводили и из соседней шахты «Воркутинская», так как у них общая система вентиляции. Всего под землей находились 219 человек.