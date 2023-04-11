Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

Беспилотник неизвестного происхождения упал 10 апреля на территории аэропорта Белгорода, после падения летательный аппарат взорвался. Об этом рассказал источник «Известий».

По его словам, сообщение об инциденте поступило в 16:31.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

До этого, 27 марта, беспилотник упал на территории газонасосной станции в Белгороде. Как было установлено, она была атакована самодельным украинским беспилотником со взрывным устройством. Осколки повредили резервуар и сам газопровод.

Возгорания не последовало. Никто не пострадал. Предварительно, аппарат запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.

В ночь на 28 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат. На место прибыли сотрудники различных спецслужб, в том числе взрывотехники.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.