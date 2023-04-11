Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ
Наука и техника
Российские специалисты научили смартфон читать по губам
Общество
Суд арестовал главу свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Общество
Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Происшествия
45 горняков эвакуированы после пожара в шахте «Южная» на Урале
Здоровье
Более миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Общество
За год в России предотвратили 118 террористических преступлений с участием молодежи
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ

Неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотник неизвестного происхождения упал 10 апреля на территории аэропорта Белгорода, после падения летательный аппарат взорвался. Об этом рассказал источник «Известий».

По его словам, сообщение об инциденте поступило в 16:31.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Защитная реакция: контрактницы отбили атаку дронов на Севастополь
Рейд украинских беспилотников может быть разведкой перед более масштабной операцией, считают эксперты

До этого, 27 марта, беспилотник упал на территории газонасосной станции в Белгороде. Как было установлено, она была атакована самодельным украинским беспилотником со взрывным устройством. Осколки повредили резервуар и сам газопровод.

Возгорания не последовало. Никто не пострадал. Предварительно, аппарат запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.

В ночь на 28 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат. На место прибыли сотрудники различных спецслужб, в том числе взрывотехники.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023