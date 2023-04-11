Спасатели предупредили о метели в Магаданской области 12 апреля

Метель и сильный ветер ожидаются ночью 12 апреля в прибрежных районах Магаданской области, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу областного пожарно-спасательного центра (ПСЦ).

По данным спасателей, непогода обрушится на восток Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных городских округов. Ожидается северо-восточный ветер 15–20 м/с со снегом.

В ПСЦ предупредили, что есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрывом линий связи и электропередач, нарушений работы транспорта, коммунальных служб, возникновением ДТП и обрушением конструкций.

Также существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря.

Ранее в апреле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в некоторых регионах РФ. Сильный ветер и осадки ожидаются в Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Крыму.