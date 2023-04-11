На платформе «Город идей» запустят проект к 95-летию Парка Горького

На столичной платформе «Город идей» началась регистрация участников проекта «Парк Горького», приуроченного к юбилею культурной площадки. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала Сергунина.

По ее словам, направить свои предложения по наполнению событийной программы можно будет с 18 по 20 апреля. У жителей города также будет возможность присоединиться к тематическим обсуждениям и проголосовать за понравившиеся идеи. Лучшие инициативы будут реализованы. 95 лет Парку Горького исполнится в августе.

Платформа «Город идей» появилась в 2014 году. С ее помощью пользователи делятся идеями по развитию различных сфер жизни в городе — от культуры и предпринимательства до благоустройства дворов и парков.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.