Завершился 13-й Российский форум по управлению интернетом

6-7 апреля 2023 года Москве прошел 13-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023). Организаторы форума — Координационный центр доменов .RU/.РФ и Центр глобальной ИТ-кооперации, форум проходил при поддержке Минцифры России.

В рамках RIGF 2023 прошли 8 секций, на которых выступили 60 экспертов из разных стран мира. Также была проведена церемония награждения Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета») и торжества по случаю 29-летия российского национального домена .RU.

На форум было зарегистрировано почти 500 участников, из них офлайн в залах форума присутствовали 190 человек, а еще более 800 человек следили за ходом RIGF 2023 на сайте форума и на YouTube-канале Координационного центра, где оба дня шла открытая трансляция заседаний.

Форум открыли директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, руководитель Секретариата Форума ООН по управлению Интернетом (IGF) Ченгетай Масанго, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и генеральный директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

Андрей Воробьев отметил, что Российский форум по управлению интернетом является крупнейшим национальным форумом в регионе Восточная Европа и Центральная Азия, и на протяжении всех лет своей работы на форуме рассматриваются самые актуальные проблемы мирового и российского информационного пространства. В этом году одной из главных тем RIGF стал Глобальный цифровой договор, призванный найти компромисс между интересами государств, корпораций и пользователей и при этом не допустить фрагментации сети.

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что сегодня нет необходимости объяснять роль интернета в жизни страны и развитии экономики, и какое значение уделяет государство развитию цифровых технологий.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко также отметил, что сегодня как никогда важны площадки и форматы, которые позволяют России оставаться интегрированными в международную повестку. «Сегодня одной из ключевых задач для государства и бизнеса является развитие импортозамещенных продуктов и сервисов. В России весной будет разработана концепция Центра технологического лидерства, целью которого является обеспечение поддержки отечественных технологий, лидеров и решений через развитие импортозамещения и цифровых технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижении и тиражировании. Планируем запустить пилотный проект уже летом», – отметил Сергей Плуготаренко.

RIGF 2023 продолжился секцией «Новый цифровой мир: государство и человек», участники которой обсудили роль государства в процессах управления интернетом, изменения цифровой среды, способы защиты прав пользователей, а также принципы и подходы, которые должны быть включены в Глобальный цифровой договор.

На секции «Глобальный Интернет и цифровой суверенитет» участники говорили о том, как интернет может сосуществовать с цифровым суверенитетом и как текущие глобальные тренды могут быть сопряжены с попытками упорядочивания развития сети.

Модератор сессии «Цифровые технологии будущего» предложила участникам рассмотреть научные разработки, инновации и уже реализованные проекты в различных отраслях и сферах применения – медицина, образование, госуправление, городская инфраструктура – и поделиться информацией о своих проектах, о новых возможностях, основных задачах, трудностях и перспективах дальнейшего развития. Участники сессии затронули проблемы комплексной оценки воздействия цифровых инноваций на экономику и социогуманитарную сферу, вопросы регулирования и стандартизации.

Масштабы распространения фейковой информации в сети сегодня можно без преувеличения назвать беспрецедентными – речь идет не только о фейковой информации как таковой, главную опасность для пользователей представляют спланированные информационные кампании, нацеленные на поляризацию общества. На сессии «Подотчетность vs недоверие: как бороться за безопасность информации в интернете» участникам было предложено ответить на вопрос, как экспертному сообществу сплотить Рунет и сообща отвечать на такие вызовы.

По уже сложившейся традиции второй день RIGF 2023 открыла церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»), учрежденной Координационным центром в 2010 году. В этом году награду получила Елена Павловна Воронина — директор по развитию фонда развития сетевых технологий «Индата», который занимается анализом и научными исследованиями в области интернета.

В рамках сессии «Реальный и виртуальный миры: границы дозволенного» были рассмотрены проблемы влияния интернета на формирование личности, вопросы взаимодействия детей и молодёжи в виртуальной среде, организация условий для гармоничного развития и воспитания подрастающего поколения в условиях цифрового общества, формирование медиа-культуры и информационной культуры участников образовательных отношений, правовые аспекты регулирования интернет-пространства для детей.

На сессии «Кадры для цифровой экономики» участники обсудили, что делать с «кадровым голодом» и не миф ли он на самом деле, какой дефицит острее – людей или компетенций, и как отвечать на вызовы сегодняшнего дня в области кадровой политики. Участники рассказали, как обстоят дела с рынком IT-вакансий в России, кто главные работодатели и соискатели, как государство может помочь преодолеть кадровые проблемы в отрасли.

Спикеры сессии «Новые цифровые технологии в медицине как инструмент развития здравоохранения» обсудили подходы к реформированию действующего регулирования в области здравоохранения с опорой на лучшие международные практики для развития технологий искусственного интеллекта.

Завершила деловую программу форума сессия «Цифровая трансформация: голос молодёжи». В рамках сессии были представлены результаты молодёжного трека IGF 2022, итоги спецкурса RIGF для молодёжи, программы для молодёжи в мире (ITU, NetMission, IGF, ICANN), а также информация о молодёжных проектах Координационного центра.

Также на сессии было объявлено о дате проведения III Молодежного форума по управлению Интернетом — он состоится 12 мая и будет приурочен ко дню рождения национального кириллического домена .РФ.

Подводя итоги RIGF 2023, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что форум продолжает выполнять задачу площадки для диалога между самыми разными заинтересованными сторонами.

«Российское экспертное сообщество является полноценным участником мировой экосистемы управления интернетом. Мы уверены, что дискуссии прошедшего Российского форума по управлению интернетом и появившиеся в результате этих дискуссий идеи найдут живой отклик у национальных интернет-сообществ по всему миру», – заключил директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

Благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и проведении RIGF! Презентации и видеозаписи секций форума в ближайшее будут опубликованы на сайте rigf.ru.