Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, который переводил деньги для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый произвел перевод личных денежных средств, чтобы украинские войска могли купить оружие, боеприпасы и обмундирование.

В настоящее время спецслужба проводит следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее, 11 апреля, на Сахалине сотрудники правоохранительных органов также задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене. По информации ФСБ, мужчина намеревался транзитом через территорию третьей страны выехать на Украину и там вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил (ВС).

До этого, 4 апреля, сообщалось о том, что в Свердловской области была задержана супружеская пара по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им предъявили обвинение по статье «Госизмена». Пара подозревается в осуществлении шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

В середине марта ФСБ также задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде финансирования ВСУ. В ФСБ указали, что женщина переводила украинской армии деньги на оружие, боеприпасы и обмундирование.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.