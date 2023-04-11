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В Минтрансе объяснили значимость предрейсовых медосмотров таксистов

Минтранс: просьба о моратории на предрейсовые медосмотры таксистов находится на рассмотрении
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Минтранс получил обращение «Объединения самозанятых России» с просьбой ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры. Оно находится на рассмотрении, сообщили в ведомстве «Известиям» 11 апреля. В то же время там подчеркнули, что предрейсовые медицинские осмотры — важный элемент обеспечения безопасности на дороге и защиты жизни и здоровья пассажиров и водителей.

«Обязательность проведения предрейсовых медицинских осмотров является нормой законодательства, действующей для всех водителей легковых такси, в том числе индивидуальных предпринимателей, управляющих автомобилем самостоятельно. Вступление в силу закона, позволяющего осуществлять перевозки пассажиров самозанятыми водителями легковых такси, не означает введение исключений для данной категории водителей», — объяснили в министерстве.

Также в Минтрансе уточнили, что проведение послерейсовых медосмотров осуществляется только в случае перевозки пассажиров автобусами и перевозке опасных грузов.

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Ранее в этот день сообщалось, что организация «Объединение самозанятых России» обратилась к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой ввести мораторий на три года на предрейсовые и послерейсовые медосмотры таксистов. Эти процедуры все водители будут обязаны проходить с 1 сентября. В объединении рассказали, что выполнить такие требования «невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра», оборудования и специалистов.

В то же время глава комитета Госдумы по труду, социальной защите Ярослав Нилов заявил «Известиям», что нужно помочь таксистам в организации необходимой инфраструктуры, «но три года для этих целей много». При этом депутат подчеркнул, что медосмотр водителей необходим, так как от этого напрямую зависит безопасность перевозок.

В середине марта сообщалось, что Минтранс РФ готовит механизм, который не позволит таксистам, отработавшим 12 часов, получать новые заказы, сменив агрегатора.

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