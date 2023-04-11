Добывающий актив «Роснефти» отчитался о работе по повышению производственной эффективности

Повышение производственной эффективности в прошлом году принесло компании «РН-Юганскнефтегаз», основному нефтедобывающему активу «Роснефти», 12 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе материнской компании.

Отмечается, что «РН-Юганскнефтегаз» сократил цикл бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин за счет переноса геофизических исследований на этап освоения скважины, оптимизировал затраты в результате разбуривания «оснастки» хвостовика и нормализовал забой силами бригад капитального ремонта скважин.

«Также значительный экономический эффект принес предприятию проект по сокращению затрат на подготовительные работы за счет прямой подачи песка в основание кустовых площадок. Снижение стоимости строительства объектов происходит за счет исключения комплекса работ по погрузке грунта, его транспортировки, а также планировочных и грунтоуплотнительных работ», — рассказали в «Роснефти».

Кроме того, «РН-Юганскнефтегаз» внедряет насосно-компрессорные трубы с покрытием против асфальтосмоло парафиновых отложений, позволяющие значительно сократить затраты на ремонт скважин, а также на строительство скважин с подбором рецептуры бурового раствора, обеспечивающего стабильность стенок. По каждому из этих проектов экономический эффект в 2022 году превысил 800 млн рублей.

Активное внедрение разработок по экономической эффективности началось на предприятии в 2018 году — сегодня практически все производственные подразделения задействованы в процессе.

Работа по повышению производственной эффективности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения технологических решений, направленных на сокращение потребления энергоресурсов.