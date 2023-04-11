WP: США сомневаются в успехе наступления Украины из-за проблем с комплектованием войск ВСУ

Ожидаемое наступление Украины, по мнению США, существенно не дотянет до целей Киева, который он ставил изначально, пишет газета The Washington Post.

В секретных документах, на которые ссылается газета, американская разведка отмечает значительные недостатки формирования и обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также вероятность того, что эта операция приведет только к «скромным территориальным приобретениям».

В слитых в интернет секретных документах сказано, что украинская стратегия вращается вокруг возвращения территорий в восточной части страны одновременно с продвижением на юг в попытке перерезать сухопутный мост РФ в Крым. Кроме того, в материалах говорится о том, что потенциал укрепленной обороны России с «постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления» Украины.

Как отмечает WP, это заметное уклонение от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена «о жизнеспособности украинских вооруженных сил». Сообщается, что эта оценка ситуации разведкой Штатов может придать смелости критикам, которые полагают, что Вашингтон и его союзники по НАТО должны делать больше, чтобы урегулировать украинский конфликт.

6 апреля появилась информация о том, что произошла утечка двух крупных партий порядка 100 файлов оборонного ведомства США. В документах находятся данные о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости ВСУ. Кроме того, в файлах отмечается, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных ряд государств потребовал объяснений.

11 апреля экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди предположил, что утечку документов мог организовать «диссидент», который не согласен с политикой Штатов.

Как подчеркнул координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби днем ранее, власти пока не могут сказать, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-либо материалы.

Тем временем агентство Reuters, сославшись на Пентагон, уведомило о том, что случившееся может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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