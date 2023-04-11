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Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Беспилотник упал и взорвался в понедельник, 10 апреля, на территории аэропорта в Белгороде.

По информации «Известий», сообщение об инциденте поступило в 16:31.

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До этого, 27 марта, стало известно об атаке территории газонасосной станции в Белгороде самодельным украинским беспилотником со взрывным устройством. На следующий день в ходе осмотра было обнаружено, что осколки повредили резервуар и сам газопровод. Возгорания, однако, не последовало. Никто не пострадал. Предварительно, БПЛА запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.

В ночь на 28 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат. На место прибыли сотрудники различных спецслужб, в том числе взрывотехники.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинских войск.

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