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Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 апреля прокомментировала заявление замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела, который, комментируя нападения на Украинскую православную церковь (УПЦ), сказал, что не видел подобных сообщений и не может ничего сказать о ситуации.

«Решили не комментировать, и хоть кол на голове чеши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», — высказалась Захарова в своем Telegram-канале.

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Днем ранее Союз православных журналистов уведомил о том, что городе Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины начался штурм церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ.

6 апреля во Львове начался демонтаж деревянного Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви.

1 апреля Службой безопасности Украины наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря.

В марте ситуация обострилась вокруг Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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