Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном ветре

Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшие двое суток в Ростове-на-Дону. Неблагоприятные погодные условия могут привести к локальным авариям.

В городском управлении по делам ГО и ЧС уточнили, что 11 апреля в городе ожидается небольшой дождь. Скорость порывов ветра составит до 21 м/с. Об этом сообщает RostovGazeta. 12 апреля осадки сохранятся. Скорость ветра составит 18 м/с.

Из-за непогоды вероятны обрывы линий электропередачи, повреждения деревьев и рекламных щитов. Ростовчан просят обходить стороной легкие и шаткие постройки и не парковать автомобили возле деревьев.

Днем ранее движение автомобилей ограничили на дорогах ХМАО из-за сильной метели. Максимальная скорость движения составляла 70 км/ч.