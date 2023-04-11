В ЛНР рассказали о рейдах спецслужб Киева по домам мирных граждан в районе Купянска

В прифронтовых населенных пунктах на купянском направлении украинские спецслужбы участили проведение рейдов по домам мирных жителей с опросами о наличии родственников в новых регионах России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во вторник, 11 апреля.

По его словам, рейды проводятся сотрудниками министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

«На купянском направлении в прифронтовых населенных пунктах представители МВД и СБУ участили свои рейды по домам мирных граждан», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо сбора информации о наличии родственников на новых российских территориях, представителей спецслужб также интересуют сведения о планах жителей посетить церкви и кладбища в новых регионах РФ на пасхальные праздники.

«Если люди отвечают утвердительно, то они делают себе пометки и досконально расспрашивают, какую церковь или кладбище собираются посещать», — отметил Марочко.

Днем ранее беженец из Артемовска (украинское название — Бахмут) рассказал о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пулемета расстреливают мирных жителей города, ожидающих прихода российских войск. По его словам, солдаты ВСУ также отнимали детей у родителей, в том числе у него самого. В то же время он отметил, что украинские военные снимали про себя репортажи, чтобы показать себя с лучшей стороны.

До этого, 23 марта, эвакуированная российскими войсками жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, что украинские военные буквально за три дня уничтожили целый жилой район Ступки, разрушив при отступлении оттуда все дома. Также она отметила, что украинские боевики расстреливали оставшихся в домах жителей из танка, а подвалы с прячущимися мирными гражданами закидывали гранатами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.