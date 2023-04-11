Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова ответила на заявление Госдепа США по нападениям на УПЦ
Наука и техника
Российские специалисты научили смартфон читать по губам
Происшествия
В Еврейской автономной области волк напал на двух человек
Общество
Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке
Экономика
Аналитики оценили развитие BNPL-рынка в России
Мир
Сеул выразил сожаление из-за отсутствия ответа КНДР по линии связи
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
Экономика
Корпорация МСП и маркетплейсы подписали меморандум и обсудят проблемы со штрафами
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Происшествия
Гражданина РФ задержали на Сахалине по подозрению в госизмене
Сюжет:

В ЛНР рассказали о рейдах спецслужб Киева по домам мирных граждан в районе Купянска

Подполковник НМ ЛНР Марочко: спецслужбы Киева проводят рейды по домам мирных граждан в районе Купянска
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В прифронтовых населенных пунктах на купянском направлении украинские спецслужбы участили проведение рейдов по домам мирных жителей с опросами о наличии родственников в новых регионах России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во вторник, 11 апреля.

По его словам, рейды проводятся сотрудниками министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

«На купянском направлении в прифронтовых населенных пунктах представители МВД и СБУ участили свои рейды по домам мирных граждан», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо сбора информации о наличии родственников на новых российских территориях, представителей спецслужб также интересуют сведения о планах жителей посетить церкви и кладбища в новых регионах РФ на пасхальные праздники.

«Если люди отвечают утвердительно, то они делают себе пометки и досконально расспрашивают, какую церковь или кладбище собираются посещать», — отметил Марочко.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Днем ранее беженец из Артемовска (украинское название — Бахмут) рассказал о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пулемета расстреливают мирных жителей города, ожидающих прихода российских войск. По его словам, солдаты ВСУ также отнимали детей у родителей, в том числе у него самого. В то же время он отметил, что украинские военные снимали про себя репортажи, чтобы показать себя с лучшей стороны.

До этого, 23 марта, эвакуированная российскими войсками жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, что украинские военные буквально за три дня уничтожили целый жилой район Ступки, разрушив при отступлении оттуда все дома. Также она отметила, что украинские боевики расстреливали оставшихся в домах жителей из танка, а подвалы с прячущимися мирными гражданами закидывали гранатами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023