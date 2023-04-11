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ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Банк России от лица своей службы по защите прав потребителей рекомендовал российским авиаперевозчикам отключить на своих сайтах предустановленное согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Об этом 11 апреля сообщает «Коммерсант», ссылаясь на текст протокола совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.

В ЦБ отметили, что предустановленное согласие пассажиров создает риски заключения договора без его предварительного изучения.

Представители банка отметили, что в связи с предустановленным согласием на страхование в обществе существует «негативный информационный фон». Кроме того, небольшой размер страховой премии «не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему».

Согласно протоколу, в 2022 году Роспотребнадзор вынес 82 предостережения транспортным компаниям за «автоматические страховки», а также перенаправил в судебные инстанции 12 исковых заявлений «о защите интересов неопределенного круга лиц» в связи с навязыванием страховок.

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Ранее, 9 февраля, президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации сообщил, что российские власти продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. Билеты продолжат субсидировать по социально значимым маршрутам: для пенсионеров, студентов, инвалидов, многодетных родителей.

В мае 2022 года аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» отмечали, что россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Новость дополняется.

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