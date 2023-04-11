Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ключах стартовали работы по уборке пепла после извержения вулкана Шивелуч
Авто
Названы самые популярные продаваемые марки авто в России в I квартале
Мир
Посол РФ заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине
Происшествия
В Еврейской автономной области волк напал на двух человек
Армия
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Мир
В Британии задержали экоактивистов за нападение на динозавра в музее
Мир
Сеул выразил сожаление из-за отсутствия ответа КНДР по линии связи
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Мир
В США с начала года произошло уже 146 случаев массовой стрельбы
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Общество
Сквер имени Владимира Жириновского появится в Оренбурге
Происшествия
Гражданина РФ задержали на Сахалине по подозрению в госизмене

В Оренбуржье 22 человека погибли при пожарах из-за курения в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2023 года на территории Оренбургской области произошло 60 пожаров, причиной которых стала неосторожность при курении. В результате возгораний погибли 22 человека, в том числе пять детей.

Различные травмы при курении получили четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

В МЧС отмечают, что курить в собственном жилье не запрещается. Однако, если неосторожность при курении привела к пожару, собственник несет полную ответственность за происшествие и причиненный соседям ущерб. Гражданам рекомендуют оборудовать дома и квартиры автономными дымовыми извещателями.

По данным на конец марта, в Оренбургской области произошло больше 600 пожаров. В основном причинами возгораний становятся нарушение требований безопасности при эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023