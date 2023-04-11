В Оренбуржье 22 человека погибли при пожарах из-за курения в 2023 году

С начала 2023 года на территории Оренбургской области произошло 60 пожаров, причиной которых стала неосторожность при курении. В результате возгораний погибли 22 человека, в том числе пять детей.

Различные травмы при курении получили четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

В МЧС отмечают, что курить в собственном жилье не запрещается. Однако, если неосторожность при курении привела к пожару, собственник несет полную ответственность за происшествие и причиненный соседям ущерб. Гражданам рекомендуют оборудовать дома и квартиры автономными дымовыми извещателями.

По данным на конец марта, в Оренбургской области произошло больше 600 пожаров. В основном причинами возгораний становятся нарушение требований безопасности при эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем.