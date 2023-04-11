Саппоро может перенести заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Японский город Саппоро может перенести свою заявку на проведение зимней Олимпиады с 2030-го на 2034 год. Как сообщает 11 апреля агентство France-Presse, ссылаясь на заявление главы оргкомитета Ясухиро Ямаситы, это связано с коррупционным скандалом, который возник при организации летних Игр в Токио 2020/21 года.

Проведенное расследование показало, что при организации тестовых соревнований перед Олимпиадой 2020 года, возможно, был сговор со стороны рекламной компании ADK Holdings, которую проверяют по делу о коррупции в организационном комитете Игр. Установлено, что компания проводила недобросовестный отбор при определении победителей тендера на проведение соревнований. В декабре 2022 года власти Саппоро приостановили продвижение своей заявки на проведение Олимпиады-2030.

Проведенный опрос граждан Японии показал, что большинство из них выступают против продвижения Саппоро в качестве олимпийской столицы, который до этого уже принимал зимние Олимпийские игры в 1972 году.

«Будет довольно трудно двигаться вперед, не заручившись пониманием со стороны населения», — цитирует Ямаситу агентство.

Известно, что в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года были также заинтересованы канадские города Ванкувер и Уистлер и американский Солт-Лейк-Сити. Однако позже Канада свое предложение отозвала.

Ранее, 28 декабря 2022 года, глава минспорта Индии Анураг Сингх Тхакур сообщил, что власти страны намерены подать заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Ожидается, что дорожная карта по проведению Олимпиады будет готова к осени 2023 года, ее представят в ходе заседания Олимпийского комитета Индии в сентябре.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступят около 10,5 тыс. спортсменов.

7 декабря 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная Ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.