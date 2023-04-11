Больше 40 жителей Волгоградской области пострадали от укусов клещей

С начала сезона 41 житель Волгоградской области пострадал от укусов клещей. В регионе проводятся акарицидные обработки.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей соответствует средним многолетним значениям. Случаи крымской геморрагической лихорадки и боррелиоза в регионе не выявлены, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Противоклещевые обработки проходят в местах массового отдыха граждан, на территориях кладбищ, баз отдыха и в местах хозяйственной деятельности. Кроме того, выполняется обработка сельскохозяйственных животных.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща снимать его следует с особой осторожностью, чтобы не оборвать хоботок, вошедший в кожу. Рекомендуется обращаться в медицинские организации.

В Иркутской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 27 человек. Два вредителя оказались переносчиками энцефалита.