ФБР напомнило об опасности зарядки гаджетов в аэропортах и отелях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось к людям с призывом не пользоваться общественными USB-зарядками в аэропортах, торговых центрах и отелях из-за опасности. Дело в том, что их могут использовать хакеры для распространения вредоносного программного обеспечения.

«Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ и ПО для мониторинга», — напомнило ФБР в своем Twitter.

Такой метод существует уже многие годы и называется juice jacking, написала «Газета.Ru». Обезопасить себя можно благодаря использованию внешних аккумуляторов, традиционных розеток и собственного зарядного устройства.

13 февраля специалисты по информационной безопасности заявили, что подключение к открытым точкам Wi-Fi может быть опасно для пользователей. Переданные через открытые сети данные легче перехватить и расшифровать, речь может идти даже о логинах и паролях для доступа в банк-клиенты. Подключаясь к открытым сетям Wi-Fi, пользователи, по сути, отдают данные о своем трафике незнакомцам — администраторам непроверенных сетей. Мониторинг и фильтрация трафика позволяют отследить всю последовательность действий человека.