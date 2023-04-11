Заморозки и дожди спрогнозировали синоптики в Оренбуржье

Средиземноморский циклонический вихрь изменит погодные условия в Оренбургской области во второй половине недели. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди.

В начале недели Оренбуржье оказалось под влиянием северного циклона. По данным 56orb.ru, 11 и 12 апреля температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +16…+18 градусов, по ночам ожидается +2…+7 градусов. 13 апреля температура воздуха днем опустится до +13 градусов, вероятно выпадение дождя.

Сильные осадки ожидаются с 14 апреля, а резкое похолодание наступит 15 апреля. В выходные дневная температура составит +1…+6 градусов, ночью вероятны заморозки до –2 градусов, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Челябинске. 14 апреля вероятны ночные заморозки до –5 градусов, днем температура составит +1 градус. 15 апреля вероятно похолодание до –9 градусов.