Особый противопожарный режим введут в Башкортостане 17 апреля

Особый противопожарный режим начнется в Башкирии 17 апреля. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на председателя госкомитета по ЧС Фарита Гумерова.

3 апреля в республике произошел первый лесной пожар. Природное возгорание действовало в Белорецком районе, его площадь составила 0,5 га. За минувшую неделю в Башкирии ликвидировали 495 техногенных пожаров. Четыре человека погибли, спасены 13 человек. Зарегистрировано 202 возгорания сухой травы в 45 муниципалитетах, общая площадь горения составила больше 150 га.

В целях предотвращения лесных пожаров и возгораний сухой травы Гумеров предложил ввести особый противопожарный режим на следующей неделе. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал инициативу.

С 8 апреля особый противопожарный режим введен на территории Екатеринбурга. Горожанам запрещено использовать открытый огонь, сжигать бытовые отходы и сухую траву.