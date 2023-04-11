Особый противопожарный режим введут в Башкортостане 17 апреля
Особый противопожарный режим начнется в Башкирии 17 апреля. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на председателя госкомитета по ЧС Фарита Гумерова.
3 апреля в республике произошел первый лесной пожар. Природное возгорание действовало в Белорецком районе, его площадь составила 0,5 га. За минувшую неделю в Башкирии ликвидировали 495 техногенных пожаров. Четыре человека погибли, спасены 13 человек. Зарегистрировано 202 возгорания сухой травы в 45 муниципалитетах, общая площадь горения составила больше 150 га.
В целях предотвращения лесных пожаров и возгораний сухой травы Гумеров предложил ввести особый противопожарный режим на следующей неделе. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал инициативу.
С 8 апреля особый противопожарный режим введен на территории Екатеринбурга. Горожанам запрещено использовать открытый огонь, сжигать бытовые отходы и сухую траву.