В Еврейской автономной области волк напал на двух человек
В Еврейской автономной области (ЕАО) волк напал на двух человек, в результате чего они были госпитализированы. Об этом информирует департамент ветеринарии при правительстве региона.
Инцидент произошел 5 апреля в Ленинском районе в теплицах неподалеку от одного из населенных пунктов.
На следующий день произошло еще одно нападение: хищник накинулся на собаку.
«На месте произошедшего проведены мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В середине октября 2022 года волк напал на вахтовиков на Приразломном нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Мужчины пытались отогнать зверя, но хищник продолжал бросаться на них. Волк укусил одного из рабочих за руку, когда мужчина шел на обед, а также схватил за живот машиниста месторождения.