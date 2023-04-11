В Еврейской автономной области волк напал на двух человек

В Еврейской автономной области (ЕАО) волк напал на двух человек, в результате чего они были госпитализированы. Об этом информирует департамент ветеринарии при правительстве региона.

Инцидент произошел 5 апреля в Ленинском районе в теплицах неподалеку от одного из населенных пунктов.

На следующий день произошло еще одно нападение: хищник накинулся на собаку.

«На месте произошедшего проведены мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания бешенством», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В середине октября 2022 года волк напал на вахтовиков на Приразломном нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Мужчины пытались отогнать зверя, но хищник продолжал бросаться на них. Волк укусил одного из рабочих за руку, когда мужчина шел на обед, а также схватил за живот машиниста месторождения.