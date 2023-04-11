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Марочко заявил о распространении дезинформации ВСУ насчет наступления

Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ начали распространять дезинформацию о наступлении
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Украинские боевики на разных радиочастотах намеренно распространяют информацию о якобы готовящемся наступлении. Об этом ТАСС 11 апреля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ввести в заблуждение российскую разведку, действующую в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ.

«В последнее время на различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей. Так называемая радиоигра идет с периодичностью два-три раза в день», — сказал Марочко.

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Как рассказал ранее в этот день один из бойцов спецназа «Ахмат», украинские боевики на кременском направлении боятся идти большими группами. Они проводят разведку по три-четыре человека, не ввязываясь в крупные бои.

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев 11 апреля также сообщил, что группировка «Восток» пресекла попытку выхода мобильной огневой группы украинских боевиков к передовым позициям российских сил на запорожском направлении.

Кроме того, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что у ВСУ не получится провести эффективное контрнаступление, поскольку в первую очередь украинским боевикам не хватит живой силы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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