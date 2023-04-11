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Жительницу Кемеровской области задержали за истязания 11-летней дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мать из Кемеровской области обвинили в истязании своей 11-летней дочери. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Кузбассу.

«29-летней жительнице Кемеровского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ребенка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

По информации следователей, с ноября 2022 года женщина постоянно напивалась и избивала свою дочь. После очередного случая девочка сбежала к знакомым и рассказала им о случившемся. Они в свою очередь обратились в полицию. Семья школьницы ранее не попадала в поле зрения полиции. Женщина признала вину, проводится расследование.

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Ранее, 2 апреля, в Хабаровске 35-летний мужчина пытался убить свою двухлетнюю дочь поленом. Он напал на девочку, но ей удалось выжить. Ребенка доставили в больницу Хабаровска с травмами головы и многочисленными порезами. Известно, что отец девочки на протяжении месяца проходил лечение в психиатрической больнице.

28 марта жительница Кировской области избила своего двухлетнего сына и выставила его раздетым на улицу среди ночи. Работники районной больницы уведомили отдел МВД о поступлении к ним ребенка с переохлаждением. В больнице также установили, что ему были нанесены побои.

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