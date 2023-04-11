Проблемы с численностью Вооруженных сил Украины (ВСУ), количеством боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что первоначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления этой весной не оправдаются. Об этом 10 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки.

Отмечается, что информация о нехватке военных и вооружения у Украины отличается от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинской армии. Этот факт придаст смелости критикам, выступающим за прекращение конфликта.

Как заявил 11 апреля бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев, украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку в первую очередь у них не хватит живой силы. Как напомнил Хатылев, сами украинские боевики давно говорят о том, что у них не хватает боеприпасов.

Как сообщил боец отряда спецназа «Ахмат», украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прощупывают оборону российских сил в районе Кременной в целях будущего контрнаступления. 10 апреля он рассказал, что российские силы пресекают подобные попытки за 10–15 минут.

Также в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что украинцам не стоит ждать «волшебных» дат контрнаступления. Информационный ажиотаж, по словам Данилова, не идет на пользу планам ВСУ, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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