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Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ готовятся к форсированию Днепра
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию реки Днепр в Херсонской области. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — рассказал он.

По его словам, у противника недостаточно сил для успешного форсирования Днепра. Сальдо отметил вероятность провокаций со стороны ВСУ, однако они обречены на провал. Он также добавил, что украинцам не хватает техники, боеприпасов и средств обеспечения, при этом «людей-то они нагнали достаточно».

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Ранее, 6 апреля, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала оборону левого берега Днепра российскими военными. По словам военнослужащих, на берегу тихо — Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

До этого, 16 марта, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра. По его словам, в Херсоне практически не осталось скопления украинских боевиков, так как они отходят и появляются в основном только днем.

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что украинские диверсионные группы не оставляют попыток переправиться на левый берег Херсонской области, однако все их действия пресекаются.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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