ТАСС: в Запорожской области задержан агент главного управления разведки минобороны Украины

Силовики задержали агента главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Запорожской области. Об этом 10 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — сказали в пресс-службе правоохранительных органов.

По информации правоохранителей, мужчина получил вознаграждение в размере 1–2 тыс. гривен.

Задержанный является гражданином России. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сам задержанный подтвердил правоохранительным органам, что передавал данные для нанесения украинскими боевиками ударов. Цель сбора информации о российских военных и гражданских объектах ему была известна заранее.

Ранее, 7 апреля, в Херсонской области сотрудниками ФСБ также были задержаны агент Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособник. Они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Также в этот день сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи. Им оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Г. Имея российское и украинское гражданство, в 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере.

До этого, 4 апреля, ФСБ задержала супружескую пару из Свердловской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им было предъявлено обвинение по статье «Госизмена». Противоправная деятельность супругов заключалась в передаче данных одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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