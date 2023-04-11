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Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 трлн рублей за счет расширения госдолга. Об этом он написал в колонке для РБК, опубликованной 11 апреля.

Костин предложил финансировать приоритетные проекты с помощью перезапуска приватизации. По мнению главы ВТБ, это позволит пополнить бюджет и придаст сильный импульс в тех сферах, где важна инициативность и способность принимать быстрые и нестандартные решения. Обеспечить их, как посчитал он, способна частная инициатива.

Также в качестве источника финансирования Костин предложил повышение уровня госдолга. Он выразил мнение, что экономика может пополниться примерно на 70 трлн рублей.

Ликвидные средства Фонда национального благосостояния также могут выступить еще одним источником средств для экономики. Курс финансирования приоритетных инвестиционных проектов необходимо продолжать, добавил он.

Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
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Ранее в этот день стали известны результаты исследования Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, согласно которым крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Это в 1,6 раза выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд.

8 апреля «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина РФ сообщил, что доходы российского бюджета начали догонять расходы в марте текущего года, дефицит снизился до 2,4 трлн рублей. Так, в марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в 183 млрд рублей. При этом в январе месячный дефицит бюджета составил 1,65 трлн рублей, а в феврале — 933 млрд рублей.

До этого, 3 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что все запланированные в России на 2023 год решения будут обеспечены финансами независимо от разницы доходов и расходов бюджета. По его словам, ситуация с балансом бюджета в стране нормализуется в течение года.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП.

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