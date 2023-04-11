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NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил «последний шанс» от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления, в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране. Об этом 10 апреля сообщил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

Отмечается, что на такой шаг Зеленского вынудили провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств, не принесшие Западу крупной прибыли или выгоды.

«Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — сообщил Галась.

По его словам, поведение Зеленского во время визита в Польшу также свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы. При этом главу Украины уже начинает ненавидеть не только собственный народ, но и все страны, вложившие деньги в его победу.

«Зеленский понимает, что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народов еще можно спрятаться в бункере за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно. Значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования денежных вопросов с США и Евросоюзом, даже путем территориальных уступок», — считает журналист.

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Ранее в этот день сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита в Варшаву президента Украины в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По мнению сенатора, можно не сомневаться в том, что Польша сделает все возможное, чтобы эта мечта осуществилась.

Украинский политолог Руслан Бортник 9 апреля отметил, что Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы по возрождению Речи Посполитой в качестве антироссийского альянса после завершения спецоперации России по защите Донбасса.

5 апреля украинский лидер во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

На следующий день бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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