Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации
Здоровье
Гастроэнтеролог посоветовал съедать не более 3–4 яиц в день в Пасху
Мир
В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией
Общество
Извержение Шивелуча спровоцировало сильнейший пеплопад за 60 лет
Общество
Электроснабжение в двух поселках Камчатки нарушено из-за пеплопада
Общество
Спасатели выдвинулись в присыпанный пеплом Усть-Камчатский район
Мир
WP узнала о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины
Мир
Экс-аналитик ЦРУ назвал утечку документов Пентагона делом рук «диссидента»
Сюжет:

ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ на донецком направлении

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия за минувшие сутки нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил 11 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожены танк и два минометных расчета ВСУ», — сказал он.

Также артиллеристы поразили ракетным ударом колонну украинской боевой техники неподалеку от Максимильяновки и опорный пункт ВСУ у Красногоровки, сообщил Бигма. Бомбардировочная авиация России ударила по пункту временной дислокации националистов в районе Авдеевки, уничтожив до 40 боевиков, добавил он.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные отразили попытку украинских боевиков провести разведку боем на южнодонецком направлении. По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.

Накануне, 10 апреля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются вперед на авдеевском направлении в ДНР. Между тем, отметил он, российским силам продвижение достается большой ценой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023