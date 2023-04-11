ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ на донецком направлении

Российская бомбардировочная авиация и артиллерия за минувшие сутки нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщил 11 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На донецком направлении в районе населенного пункта Парасковиевка артиллерийским подразделением мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожены танк и два минометных расчета ВСУ», — сказал он.

Также артиллеристы поразили ракетным ударом колонну украинской боевой техники неподалеку от Максимильяновки и опорный пункт ВСУ у Красногоровки, сообщил Бигма. Бомбардировочная авиация России ударила по пункту временной дислокации националистов в районе Авдеевки, уничтожив до 40 боевиков, добавил он.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные отразили попытку украинских боевиков провести разведку боем на южнодонецком направлении. По его словам, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт» уничтожил минометный расчет ВСУ.

Накануне, 10 апреля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска активно продвигаются вперед на авдеевском направлении в ДНР. Между тем, отметил он, российским силам продвижение достается большой ценой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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