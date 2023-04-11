Карчаа заявил о воздействующих на персонал ЗАЭС «агентах влияния» Киева

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 11 апреля заявил, что Украина стала всё активнее использовать «агентов влияния» в целях психологического воздействия на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Украина всё активнее использует «агентов влияния», которые за пределами Запорожской АЭС распространяют ложную информацию, манипулируют сознанием, используя различные технологии: от запугивания до шантажа и угроз в отношении сотрудников ЗАЭС и членов их семей», — приводит его слова ТАСС.

Карчаа отметил, что это одно из направлений деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по оказанию давления на сотрудников станции. Также часто используется заведомо ложная информация, на основе которой формируются слухи, обостряющие «и без того сложную ситуацию на Запорожской АЭС».

Он подчеркнул, что всё это ухудшает морально-психологический климат на ЗАЭС и «создает вполне очевидные риски для ядерной безопасности». Однако, несмотря на угрозы и провокации Киева, сотрудники продолжают подавать заявления на российское гражданство.

Ранее, 8 апреля, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они невелики.

Тогда же Ульянов сказал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на ЗАЭС для ускорения ее реализации.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако данный диалог развивается непросто. По ее словам, основным препятствием в данном вопросе является позиция киевских властей, которые не готовы взять на себя обязательства не атаковать станцию и поддержать МАГАТЭ.

В тот же день вблизи ЗАЭС упал ударный дрон польского производства ВСУ. Командир подразделения Вооруженных сил РФ, обеспечивающий безопасность станции, отметил, что, судя по расположению обломков беспилотника, целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.

До этого, 30 марта, Карчаа сообщил, что численность сотрудников ЗАЭС до конца апреля увеличится до 4,5 тыс. человек.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.