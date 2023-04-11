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Путин поручил правительству сократить разрыв доходов жителей Крыма от средних по России

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы сократить разрыв в доходах жителей Крыма с жителями других регионов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», — указано в одном из пунктов перечня поручений.

Кроме того, глава государства поручил правительству до 1 июля поддержать туристические организации Севастополя и Крыма, чтобы сохранить их занятость и работоспособность. В них будут инвестированы средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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В начале года сообщалось, что номерной фонд гостиниц Крыма в течение пяти лет должен увеличиться на 20 тыс.

В ноябре 2022 года стало известно о намерении правительства России направить свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического сектора в Крыму и Севастополе.

В сентябре прошлого года после выхода России из Всемирной туристской организации (ВТО) Путин назвал укрепление позиции России в сфере туризма одним из ключевых направлений. Он отметил, что выход РФ из ВТО был вынужденным шагом, подчеркнув, что «туризм должен быть вне политики». При этом в Кремле заявляли, что этот шаг не окажет влияния на внутренний туризм.


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