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ВС РФ уничтожили до 10 боевиков ВСУ и две САУ «Гвоздика» под Херсоном

МО РФ: ВС России уничтожили около 10 военных ВСУ и две гаубицы на херсонском направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Артиллерийские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям расчетов украинских боевиков на херсонском направлении. Начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев сообщил 11 апреля, что были уничтожены до 10 националистов и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 10 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

Рулев также отметил, что средства радиоэлектронной борьбы группировки подавили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, а также «Лелеку-100» и «Фурию» в районе Ивановки и Казачьих Лагерей.

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Днем ранее в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны Украины.

9 апреля стало известно, что пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию, цель которой заключается в уничтожении объектов ВСУ. Благодаря содействию активистов уже несколько объектов были успешно отработаны, рассказал один из представителей организации.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года. Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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