Киев перебрасывает новобранцев на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) и отводит в тыл основные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал «РИА Новости» сотрудник ЧВК «Вагнер».

По его словам, боевиков завозят на позиции ночью. Они недостаточно подготовлены и не знают, куда отходить. Собеседник агентства предположил, что таким образом командование удерживает менее опытных солдат на передовой, чтобы дать возможность другим подразделениям покинуть город.

Также в понедельник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он добавил, что ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске, перед тем как отступить.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» рассказал о продвижении «Вагнера» из центра Артемовска к западным кварталам. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация между тем уже под контролем сотрудников ЧВК.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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