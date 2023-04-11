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«РИА Новости»: Киев бросает солдат в Артемовск без подготовки, прикрывая отход основных сил

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Киев перебрасывает новобранцев на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) и отводит в тыл основные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал «РИА Новости» сотрудник ЧВК «Вагнер».

По его словам, боевиков завозят на позиции ночью. Они недостаточно подготовлены и не знают, куда отходить. Собеседник агентства предположил, что таким образом командование удерживает менее опытных солдат на передовой, чтобы дать возможность другим подразделениям покинуть город.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Также в понедельник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем Вооруженных сил РФ. Он добавил, что ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске, перед тем как отступить.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» рассказал о продвижении «Вагнера» из центра Артемовска к западным кварталам. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация между тем уже под контролем сотрудников ЧВК.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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