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Расчеты ПВО РФ поразили 10 целей на участке Запорожской области за месяц

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Фото: РИА Новости
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Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) РФ круглосуточно защищают города Запорожской области от прилетов со стороны украинских боевиков. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил «РИА Новости» командир подразделения.

«За данный месяц было поражено более 10 воздушных целей. Баллистические цели, такие как HIMARS и «Ольха», — заявил он и уточнил, что это результаты только по одному участку.

По словам собеседника агентства, активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в последнее время снизилась. Он допустил, что в настоящий момент неприятель готовится к новым маневрам, а значит, российским бойцам предстоит немало работы.

Как отметил в свою очередь командир комплекса «Бук-М3», националисты в основном атакуют систему жизнеобеспечения в регионе.

«Противник ведет обстрел по различным целям. Таким как электростанция, железнодорожные пути, мосты, жилищная инфраструктура. Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесен удар», — поделился он.

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Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что со стороны ВСУ было бы неразумно наступать на Запорожскую область в ближайшие дни, поскольку в регионе ожидаются дожди. По его прогнозам, Киев продолжает накапливать силы, а Москва готовится к обороне.

Ранее, 9 апреля, корреспонденты «Русской весны» сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли мощный удар по форпосту ВСУ в городе Орехове Запорожской области. В частности, было уничтожено скопление боевой техники. Кроме того, серия ударов была нанесена по целям в окрестностях города Запорожье.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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