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ВС РФ пресекли попытку выхода огневой группы ВСУ к российским позициям

ВС РФ пресекли попытку выхода ВСУ к российским позициям на запорожском направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Группировка «Восток» пресекла попытку выхода мобильной огневой группы украинских боевиков к передовым позициям российских сил на запорожском направлении. Об этом 11 апреля ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На запорожском направлении пресечена попытка выхода мобильной огневой группы противника к нашим передовым позициям. Уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков», — отметил он.

По словам собеседника агентства, российская артиллерия также нанесла удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоданиловка. Ликвидированы пять боевиков, уточнил Гордеев.

Он добавил, что российский комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», которая затем была уничтожена расчетом орудия «Гиацинт-Б».

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Накануне, 10 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях, благодаря российской группировке «Восток», было уничтожено 50 украинских солдат. Также была поражена техника противника: боевая бронированная машина, два пикапа и артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по его мнению, попыткеи украинских боевиков организовать наступление в Запорожской области в ближайшие дни маловероятны, так как в регионе ожидаются дожди. Российские войска время от времени наносят прицельные удары, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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