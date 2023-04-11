Реклама
Прямой эфир
Общество
В Ключах стартовали работы по уборке пепла после извержения вулкана Шивелуч
Авто
Названы самые популярные продаваемые марки авто в России в I квартале
Мир
Посол РФ заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине
Мир
Politico узнала о попытке США успокоить союзников после утечки документов
Армия
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
Мир
В Британии задержали экоактивистов за нападение на динозавра в музее
Мир
Карчаа заявил о воздействующих на персонал ЗАЭС «агентах влияния» Киева
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации

Юрист рассказал о минусах отпуска в мае

Юрист Бабич: брать отпуск между майскими праздниками невыгодно с финансовой точки зрения
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брать отпуск в период майских праздников может быть невыгодно с точки зрения финансов. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель правового департамента «Конфедерации труда России», член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«Здесь всё зависит от того, чего хочет работник — получить больше денег или больше отдохнуть. Принцип такой: чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше», — рассказал он.

Юрист посоветовал брать отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников, поскольку это будет выгоднее с финансовой точки зрения.

Кроме того, Бабич напомнил, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска между майскими праздниками.

«Перед началом календарного года каждый работодатель издает приказ, который устанавливает график отпусков. Все работники должны быть с ним ознакомлены. Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ. Это возможно при согласии двух сторон, и работодатель может пойти вам навстречу», — отметил юрист.

Он также добавил, что есть отдельные категории граждан, которые по закону имеют право пойти в отпуск, когда они захотят. К ним относятся многодетные родители с несовершеннолетними детьми, ветераны боевых действий.

Далекие люди: ради удаленки россияне готовы на снижение зарплаты
Почему дистанционная работа осталась уделом небольшой доли россиян и не прижилась в большинстве компаний

Ранее, 7 апреля, директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.

27 марта Южалин рассказал, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками. По его словам, с одной стороны, невыгодно: в мае будут дополнительные выходные, которые влияют на стоимость рабочего времени, и, отработав меньше времени, можно получить обычную заработную плату. С другой стороны, общее количество рабочих дней не сильно меньше среднестатистического месяца в году, эта разница в стоимости рабочего дня будет небольшой.

В 2023 году в России майские праздники официально утверждены с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023