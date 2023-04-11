Юрист рассказал о минусах отпуска в мае

Брать отпуск в период майских праздников может быть невыгодно с точки зрения финансов. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель правового департамента «Конфедерации труда России», член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«Здесь всё зависит от того, чего хочет работник — получить больше денег или больше отдохнуть. Принцип такой: чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше», — рассказал он.



Юрист посоветовал брать отпуск в «длинный» календарный месяц, когда мало праздников, поскольку это будет выгоднее с финансовой точки зрения.



Кроме того, Бабич напомнил, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска между майскими праздниками.

«Перед началом календарного года каждый работодатель издает приказ, который устанавливает график отпусков. Все работники должны быть с ним ознакомлены. Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ. Это возможно при согласии двух сторон, и работодатель может пойти вам навстречу», — отметил юрист.



Он также добавил, что есть отдельные категории граждан, которые по закону имеют право пойти в отпуск, когда они захотят. К ним относятся многодетные родители с несовершеннолетними детьми, ветераны боевых действий.

Ранее, 7 апреля, директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.



27 марта Южалин рассказал, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками. По его словам, с одной стороны, невыгодно: в мае будут дополнительные выходные, которые влияют на стоимость рабочего времени, и, отработав меньше времени, можно получить обычную заработную плату. С другой стороны, общее количество рабочих дней не сильно меньше среднестатистического месяца в году, эта разница в стоимости рабочего дня будет небольшой.



В 2023 году в России майские праздники официально утверждены с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.