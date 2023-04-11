Реклама
Прямой эфир
Мир
Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США
Общество
Вулканолог исключил мощные извержения Шивелуча в ближайшие десятилетия
Мир
Эксперт оценил значение предстоящего визита в Европу для Байдена
Экономика
Стоимость биткоина превысила $30 тыс. впервые с июня 2022 года
Мир
В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН
Наука и техника
В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации
Здоровье
Гастроэнтеролог посоветовал съедать не более 3–4 яиц в день в Пасху
Мир
В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией
Общество
Извержение Шивелуча спровоцировало сильнейший пеплопад за 60 лет
Общество
Электроснабжение в двух поселках Камчатки нарушено из-за пеплопада
Общество
Спасатели выдвинулись в присыпанный пеплом Усть-Камчатский район
Мир
WP узнала о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины
Мир
Экс-аналитик ЦРУ назвал утечку документов Пентагона делом рук «диссидента»

Эксперт рассказал о малоизвестных функциях смартфона

Эксперт Мясоедов: с помощью демонстрационного режима можно защитить личную информацию
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последние годы возможности смартфонов серьезно расширились, однако новые функции зачастую остаются незамеченными. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он объяснил, что значительная часть нововведений не рекламируется напрямую, и, чтобы узнать о них, необходимо всякий раз изучать подробное описание обновлений. К тому же не все режимы активируются по умолчанию — в таком случае придется сперва отыскать нужный раздел в настройках.

Так, с развитием искусственного интеллекта во многих устройствах появилась функция автоматизации привычек. С ее помощью можно задать индивидуальные сценарии работы смартфона: например, настроить время смены оформления на темное и включения режима «не беспокоить».

По словам Мясоедова, приятно удивить могут не только новые функции, но и давно известные. Если раньше голосовые помощники были не самым эффективным инструментом, то сейчас с их помощью можно практически полноценно управлять смартфоном, не прикасаясь к нему: отправлять надиктованные сообщения, искать информацию и даже переключаться между сетями Wi-Fi.

Производители гаджетов уделяют особое внимание защите персональных данных своих клиентов. Для этого предназначен демонстрационный режим, который позволяет спокойно передавать гаджет в чужие руки, показывать фото и видео, не опасаясь, что собеседник поддастся искушению заглянуть куда-то еще. Функция активируется либо через комбинацию клавиш, либо в командном центре, после чего для просмотра становится доступна только уже открытая страница, во всех остальных случаях устройство будет запрашивать пароль.

«Среди прочего для повышения безопасности трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi превентивно блокировать экран, а дома, наоборот, снимать ограничение», — поделился собеседник агентства.

Наконец, отметил Мясоедов, в условиях санкций облегчить работу с недоступными для скачивания приложениями может функция создания ярлыков. При наличии адаптированного под смартфон сайта достаточно добавить ссылку быстрого доступа на главный экран — со скоростным интернетом разница в использовании будет почти не заметна.

Мимо санкций: в России стали продавать уже активированные iPhone
Чем рискует пользователь, купивший подобный аппарат у ритейлера

Ранее, 11 марта, руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония дал советы для ускорения работы смартфона. По его словам, гаджеты со временем начинают медленнее работать из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023