Стало известно о разработке дополнительной брони на «Уралы» Росгвардии

Опытно-конструкторское бюро «Техника» разработало дополнительную бронезащиту для автомобилей Росгвардии «Федерал-42591». Наружный комплект появился с учетом опыта эксплуатации машин в спецоперации по защите населения Донбасса, сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Изготовителю была поставлена задача по срочному улучшению бронезащиты «Урала» в полевых условиях. Такой комплект был разработан, причем он полностью крепится с помощью болтов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, защитный комплект изготавливается на заводе, затем высылается в зону проведения спецоперации, где два человека за два–три часа устанавливают его на штатные крепления. Уточняется, что комплект состоит из дополнительной защиты лобового стекла в виде нижнего и верхнего козырьков, бокового остекления, задней стенки и крыши.

Бронированные машины «Федерал-42591» рассчитаны на перевозку 16 человек личного состава, оснащены автоматической системой пожаротушения, видеокамерами с мониторами, антиосколочной и антирикошетной защитой.

Ранее, 27 марта, исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что в России разработан наземный дрон «Ежик» для уничтожения бронированной техники. Он отметил, что дрон способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг, а дальность его работы составляет до 5 км.

Еще в феврале в «Ростехе» сообщили, что созданы гранаты для маскировки личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия. Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков «Известиям», это дымовая аэрозольная граната, при подрыве которой создается дымовая завеса. Состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, по его словам, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно.