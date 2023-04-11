В Ливии понадеялись на укрепление связей с Россией

Ливия выразила надежду на укрепление связей с Россией. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил в интервью «РИА Новости» глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности страны Фатхи Башага.

«Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена», — рассказал он.



Башага считает, что раскол власти в Ливии влияет на отношение большинства стран к ливийскому вопросу. По его словам, правительство страны еще не достигло желаемого уровня отношений с Россией.

Ранее, 29 декабря, президент России Владимир Путин назначил Айдара Аганина послом в Ливии. С 2019 года дипломат работал замначальника департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.

О том, что Москва планирует возобновить работу посольства в Триполи, в сентябре заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Он отмечал, что решаются организационные вопросы, после чего будет назначен российский посол.