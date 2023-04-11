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В Лондоне опровергли данные о почти сбитом ВКС РФ британском самолете

FT: в Лондоне опровергли версию о якобы едва не сбитом истребителем РФ британском самолете
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Carlton Myrie/News Images
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В министерстве обороны Великобритании опровергли информацию из утекших в сеть документов Пентагона о «почти сбитом» осенью 2022 года британском самолете российским истребителем Су-27. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила газета Financial Times.

«Эти данные содержат неточности и не отражают того, что случилось в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря», — рассказал газете источник в минобороны Соединенного Королевства.

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9 апреля газета The Washington Post сообщила, что российский истребитель Су-27 почти сбил британский самолет RC-135 Rivet Joint у побережья Крыма осенью 2022 года. По информации газеты, инцидент в акватории Черного моря носил весьма серьезный характер, однако это не было подчеркнуто должным образом в прошлом году: тогда министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что один из российских штурмовиков выпустил ракету рядом с британским, оправдав это «технической неисправностью».

Об утечке некоторых секретных документов США 7 апреля написала газета The New York Times. По данным издания, речь идет о бумагах, датированных концом февраля – началом марта. Масштаб утечки составил порядка 100 документов, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины, а также оценка текущего состояния украинских войск.

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